В NASA зафиксировали момент столкновения кометы с Солнцем





На видео можно увидеть ряд пролетающих мимо светила объектов. Недалеко от Солнца заметны Венера и Марс, при этом последний в записи менее яркий по сравнению с Венерой. На видео от NASA в течение 10 секунд видно комету, приближающуюся к горячей звезде, после чего та скрывается в ее пределах. В результате космический камень проникает в атмосферу Солнца, где взрывается, но этого рассмотреть уже не удается.Данный объект не стал единственной кометой, мониторингом полетов которой летом занималась обсерватория NASA. В июне два подобных космических тела зафиксировала та же станция SOHO. О комете, которая погибла в окрестностях Солнца, можно сказать, что она находится к группе обитающих рядом со светилом комет Крейца, открытые в последние десятилетия позапрошлого столетия. Ученые предполагают, что эти камни могут быть фрагментом некогда гигантского космического тела.