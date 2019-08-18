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Ученые назвали вид риса, снижающий уровень «плохого» холестерина в организме

Эксперты выяснили, что красный рис может снижать уровень «плохого» холестерина, при этом уровень «хорошего» остается на должном уровне. Стоит напомнить, что второй вид холестерина избавляет от первого, который, в свою очередь, влияет на распространение жировых отложений на стенках сосудов.
Ученые назвали вид риса, снижающий уровень «плохого» холестерина в организме

При высоком уровне холестерина человек рискует столкнуться с сердечными заболеваниями, поэтому во избежание подобных недугов ученые советуют не только действенные лекарства, но и обычный красный дрожжевой рис. Длительное время данный продукт используют в качестве средства для снижения холестерина в организме. Кроме того, он обладает большим количеством положительных свойств вроде снижения уровня сахара и артериального давления.

В результате эксперимента выяснилось, что этот вид риса почти на 15% сокращает уровень общего холестерина, и на 20% - «плохого». В заключение специалисты рекомендуют изменить свой образ жизни посредством отказа от вредных привычек и добавления в свой рацион здорового питания.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:58

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