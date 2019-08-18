Ученые назвали вид риса, снижающий уровень «плохого» холестерина в организме





При высоком уровне холестерина человек рискует столкнуться с сердечными заболеваниями, поэтому во избежание подобных недугов ученые советуют не только действенные лекарства, но и обычный красный дрожжевой рис. Длительное время данный продукт используют в качестве средства для снижения холестерина в организме. Кроме того, он обладает большим количеством положительных свойств вроде снижения уровня сахара и артериального давления.В результате эксперимента выяснилось, что этот вид риса почти на 15% сокращает уровень общего холестерина, и на 20% - «плохого». В заключение специалисты рекомендуют изменить свой образ жизни посредством отказа от вредных привычек и добавления в свой рацион здорового питания.