На могиле Веры Глаголевой установили красивый памятник в виде беседки

Об этом наследница Веры Глаголевой рассказала в Instagram и опубликовала множество снимков. Актриса скончалась 16 августа 2017 года, поэтому многие из ее поклонников и знакомых были неприятно удивлены, что даже спустя год на могиле не появилось памятника. Из-за это на Анну Нахапетову не раз обрушивалось немало критики и оскорблений.Несмотря на это, дочь Веры Глаголевой стойко переносила эту ситуацию и лишь после 16 августа, 2 годовщины смерти актрисы, решила ее прокомментировать. В Instagram Анна Нахапетова разместила множество фотографий с могилы матери и заявила, что они станут отличным ответом для всех критиков. На них видно, что семья артистки установила ей великолепный памятник в виде большой белой беседки со стеклянной крышей. Под ней располагаются несколько лавочек и множество цветов. Больше всего внимания привлекает железное кресло, стоящее прямо возле надгробной плиты, на нем лежит книга и шаль.Поклонники Веры Глаголевой были поражены увиденным и заявили, что памятник выполнен с неподдельным чувством вкуса и красоты. Они поблагодарили семью актрисы за такую честь и достоинство.