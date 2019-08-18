Анна Михалкова с самоиронией высказалась о собственной внешности

Поклонники похвалили Анну Михалкову за духовность и иронию, с которой она относится к своей внешности. Артистка не раз подчеркивала, что у нее почти нет времени, чтобы следить за собой в отпуске. Однако, находясь вдали от семьи и детей, она смогла обратить на себя внимание и привела в порядок собственные брови. Теперь она возвращается к своей “большой и дружной семье” с радостью, которую показала на фото. Надежда Михалкова отметила, что все ждут ее возвращения с нетерпением. Сестра актрисы поблагодарила за то, что она вовремя сообщила о своих бровях, поэтому все начнут готовиться к приезду.Подписчики выразили благодарность звездным сестрам за открытость и позитив в социальной сети. Также поклонники заметили, что Анна Михалкова сильно похудела и преобразилась за последние годы.