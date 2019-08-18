Юлия Меньшова вспомнила, как с мужем выбирала имена для детей

Юлия Меньшова сочеталась браком с коллегой Игорем Гординым в возрасте 27 лет, но еще до встречи с мужем она придумала имя ребенку. Актриса мечтала о дочери Таисии, и оказалось, что ее избранник тоже имеет заветную мечту об имени для будущего сына, которого хотел назвать Андреем. Гордин выбрал имя лет в 20, а его жена начала думать о дочери еще в 15 и сочла имя Таисия очень женственным и нежным. После встречи с возлюбленным и первой беременности артистку смущало имя Андрей, поскольку она имела неприятный опыт общения с несколькими людьми с таким именем, поэтому назвали первенца Федором. Однако он родился в день Андрея Первозванного, и тогда артистка поняла, что это имя действительно ему подходит.Спустя 5 лет Юлия Меньшова ждала девочку, но пара не рисковала заранее придумывать имя, поэтому дожидались рождения ребенка. Дочь актрисы родилась 23 мая в день памяти Таисии Египетской. Звезда считает, что, загадав имена в молодости, они отчасти предугадали своих детей, поэтому Меньшова чувствует в этом нечто чудесное.