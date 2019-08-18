Врачи назвали способы борьбы с укачиванием в поездке





Чтобы не допустить укачивания, перед поездкой не рекомендуется много употреблять пищи, благодаря этому желудок не будет переполнен и не появится тошнота. Поможет также открытое окно, а поступаемый оттуда свежий воздух поможет организму успокоиться. Усталость и боль в голове снимет холодный компресс на шее или лбу.При укачивании помогают, в том числе, народные средства или гомеопатические препараты. По рекомендации врачей, хорошим средством является точечный массаж в районе головы, ладоней и ушных раковин.