Внучка Ален Делона работает моделью и очень похожа на своего деда

Недавно Ален Делон пережил инсульт и восстанавливается в одной из швейцарских клиник. Актер очень симпатизировал женщинам, они его тоже любили, он имеет четверо детей. Его сын Энтони имел связь с танцовщицей кабаре Crazy Horse Мари-Элен Ле Борж и общую дочь Элиссон, которую мать воспитывала одна. Девушка очень похожа на своего популярного деда, который не имел желания видеться с внучкой.Они познакомились, когда девочке исполнилось 11 лет, и оба были шокированы внешним сходством. Сейчас девушка работает моделью, а ее красота помогла стать лицом именитых брендов и попасть на обложки модных журналов.За свои 33 года Элиссон Ле Борж никогда не хвасталась родством с именитым дедом и считает, что создана для модельного бизнеса. Она старается не афишировать подробностей своей жизни, любит младшего брата и пиццу.