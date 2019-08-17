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Умер создатель кролика Роджера и «Розовой пантеры» Ричард Уильямс

Сегодня днем, как передает британская пресса, в своем доме в городе Бристоль умер знаменитый кинорежиссер Ричард Уильямс. Сообщается, что аниматор скончался на 86-ом году жизни.
Умер создатель кролика Роджера и «Розовой пантеры» Ричард Уильямс

Ричард Уильямс приобрел широкую известность как режиссер-мультипликатор, создавший персонажей для популярного фильма под названием «Кто подставил кролика Роджера». Наконец, именно из-под пера талантливого британского аниматора в свое время вышла и знаменитая «Розовая пантера». Кроме того, покойный за свою карьеру в кино и мультипликации стал трехкратным обладателем престижной премии «Оскар», а также дважды был удостоен награды Bafta.

Из числа других известных работ Ричарда Уильямся выделяют практическую книгу-руководство «Набор для выживания аниматора», а также его авторскую адаптацию «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:56

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