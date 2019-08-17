Эксперты сообщили о способах защиты от инфекций во время путешествий в жаркие страны





ЕНЕС – это штаммы кишечной бактерии E.coli, живущие в кишечнике крупного рогатого скота, а проникая в человеческий организм через грязную пищу или воду, производят шига-токсины. Болезнь начинается с диареи и болей в животе с проявлением лихорадки. Через некоторое время все исчезает, но могут наступить и ухудшения здоровья, например, повреждение почек, а наибольшему риску подвергаются малыши и пожилые люди.Заразиться бактерией можно в жарких странах, независимо от рейтинга отелей. Эксперты советуют не употреблять воду из-под крана и не брать ее для чистки зубов. С осторожностью стоит покупать овощи и фрукты, лучше очищать их самим. Обязательно отказаться от блюд со свежего мяса, молоко пить только пастеризованное. Запрещено покупать сладости на пищевых точках, где они подвергаются воздействию высоких температур.Во время купания нельзя глотать воду и помнить о мытье рук. Если же диарея все-таки началась, то необходима стабилизация баланса соли и жидкости в организме.