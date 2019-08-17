Врач назвала 5 групп лекарств, способных вызвать смерть при неправильном применении





В список медикаментов, которые могут нанести пациенту смертельный вред Гилберт включила нестероидные противовоспалительные средства. По ее словам, несмотря на свободное безрецептурное распространение, эти препараты несут немало рисков для здоровья человека. А при длительном применении в больших дозах такие препараты могут привести к язве желудка и внутреннему кровотечению.Второе место в списке опасных медикаментов специалист отвела препаратам, разжижающим кровь. Известны случаи, когда люди годами принимали такие лекарства, а после внезапно сталкивались с довольно серьезными симптомами. Случалось и так, когда они приводили к преждевременной смерти. Опасными врач называет и антибиотики. По ее утверждению, они несут в себе риск проявления умеренных или тяжелых аллергических реакций, которые могут повлечь за собой смерть. Опасен также бесконтрольный прием препаратов от диабета, что может обернуться для пациента гипогликемией и, как следствие, комой с последующим летальным исходом.Наконец, стать причиной смерти может также прием опиоидных анальгетиков. В числе наименее опасных симптомов передозировки такими лекарствами Гилберт называет головокружение, тошноту, запоры, сонливость и проблемы с дыхательной системой, однако в отдельных случаях они также могут провоцировать смерть.