Лолиту Милявскую засыпали непристойными предложениями после расставания с мужем
Известная российская певица Лолита Милявская рассказала, что после официального объявления о разрыве с третьим супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, она начала получать огромное количество непристойных предложений. Артистка сетует, что мужчины буквально засыпали ее сообщениями с предложениями интима.
По утверждению Лолиты Милявской, после расставания с мужем у многих мужчин в ее отношении моментально началось обострение. Многие из них так хотят познакомиться, что даже присылают певице свои фотографии, причем, нередко в не самом пристойном виде. «Пишут, обещают секс, говорят, что он нужен женщине в любом возрасте, и что я не исключение. Большинство таких мужчин я сразу блокирую, над некоторыми могут подшутить, а более приличным стараюсь отвечать тактично», - цитирует знаменитость портал «Телепрограмма».
В то же время артистка добавляет, что если раньше она даже не пыталась смотреть в сторону других мужчин, то после расставания с супругом вполне может себе это позволить. Однако, подчеркивает Лолита, к новым серьезным отношениям на данном этапе времени она пока не готова.
По утверждению Лолиты Милявской, после расставания с мужем у многих мужчин в ее отношении моментально началось обострение. Многие из них так хотят познакомиться, что даже присылают певице свои фотографии, причем, нередко в не самом пристойном виде. «Пишут, обещают секс, говорят, что он нужен женщине в любом возрасте, и что я не исключение. Большинство таких мужчин я сразу блокирую, над некоторыми могут подшутить, а более приличным стараюсь отвечать тактично», - цитирует знаменитость портал «Телепрограмма».
В то же время артистка добавляет, что если раньше она даже не пыталась смотреть в сторону других мужчин, то после расставания с супругом вполне может себе это позволить. Однако, подчеркивает Лолита, к новым серьезным отношениям на данном этапе времени она пока не готова.