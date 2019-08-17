Лолиту Милявскую засыпали непристойными предложениями после расставания с мужем





По утверждению Лолиты Милявской, после расставания с мужем у многих мужчин в ее отношении моментально началось обострение. Многие из них так хотят познакомиться, что даже присылают певице свои фотографии, причем, нередко в не самом пристойном виде., - цитирует знаменитость портал «Телепрограмма».В то же время артистка добавляет, что если раньше она даже не пыталась смотреть в сторону других мужчин, то после расставания с супругом вполне может себе это позволить. Однако, подчеркивает Лолита, к новым серьезным отношениям на данном этапе времени она пока не готова.