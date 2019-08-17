Эксперт назвала главную ошибку во время завтрака, мешающую похудеть





По словам Джулианны Хевер существует немало противоречивых правил питания, которые касаются именно завтрака. Есть, к примеру, люди, которые предпочитают пропустить первую за день трапезу. Другие же, напротив, стараются сделать ее максимально калорийной. Главная же ошибка, уверяет эксперт, заключается в том, что женщины и мужчины приступают к утреннему приему пищи, будучи совершенно к нему неготовыми., - объясняет свою позицию специалист.Кроме того, Хевер считает, что есть еще одна ошибка, которую многие допускают, сидя на диетах и стараясь сбросить лишний вес. Речь идет о просмотре телевизора во время приема пищи. Это, утверждает эксперт, ведет к потере осознанности в питании. Человек в таком случае не понимает ни текстуры, ни вкуса пищи. Именно в подобных ситуациях человек нередко теряет контроль и над размером порции.