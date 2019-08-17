Эксперт назвала главную ошибку во время завтрака, мешающую похудеть
Эксперт в области питания и диетологии Джулианна Хевер рассказала, что многие люди, пытающиеся похудеть, часто сводят все свои старания на нет всего одной ошибкой. Как утверждает диетолог, эту ошибку чаще всего допускают именно во время завтрака.
По словам Джулианны Хевер существует немало противоречивых правил питания, которые касаются именно завтрака. Есть, к примеру, люди, которые предпочитают пропустить первую за день трапезу. Другие же, напротив, стараются сделать ее максимально калорийной. Главная же ошибка, уверяет эксперт, заключается в том, что женщины и мужчины приступают к утреннему приему пищи, будучи совершенно к нему неготовыми.
«Постарайтесь настроиться на свои природные сигналы сытости и голода. Завтракать лучше всего тогда, когда у вас есть физический голод. Вашему телу лучше известно, когда и сколько ему нужно съесть», - объясняет свою позицию специалист.
Кроме того, Хевер считает, что есть еще одна ошибка, которую многие допускают, сидя на диетах и стараясь сбросить лишний вес. Речь идет о просмотре телевизора во время приема пищи. Это, утверждает эксперт, ведет к потере осознанности в питании. Человек в таком случае не понимает ни текстуры, ни вкуса пищи. Именно в подобных ситуациях человек нередко теряет контроль и над размером порции.
По словам Джулианны Хевер существует немало противоречивых правил питания, которые касаются именно завтрака. Есть, к примеру, люди, которые предпочитают пропустить первую за день трапезу. Другие же, напротив, стараются сделать ее максимально калорийной. Главная же ошибка, уверяет эксперт, заключается в том, что женщины и мужчины приступают к утреннему приему пищи, будучи совершенно к нему неготовыми.
«Постарайтесь настроиться на свои природные сигналы сытости и голода. Завтракать лучше всего тогда, когда у вас есть физический голод. Вашему телу лучше известно, когда и сколько ему нужно съесть», - объясняет свою позицию специалист.
Кроме того, Хевер считает, что есть еще одна ошибка, которую многие допускают, сидя на диетах и стараясь сбросить лишний вес. Речь идет о просмотре телевизора во время приема пищи. Это, утверждает эксперт, ведет к потере осознанности в питании. Человек в таком случае не понимает ни текстуры, ни вкуса пищи. Именно в подобных ситуациях человек нередко теряет контроль и над размером порции.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:33