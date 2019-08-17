АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Эксперт назвала главную ошибку во время завтрака, мешающую похудеть

Эксперт в области питания и диетологии Джулианна Хевер рассказала, что многие люди, пытающиеся похудеть, часто сводят все свои старания на нет всего одной ошибкой. Как утверждает диетолог, эту ошибку чаще всего допускают именно во время завтрака.

По словам Джулианны Хевер существует немало противоречивых правил питания, которые касаются именно завтрака. Есть, к примеру, люди, которые предпочитают пропустить первую за день трапезу. Другие же, напротив, стараются сделать ее максимально калорийной. Главная же ошибка, уверяет эксперт, заключается в том, что женщины и мужчины приступают к утреннему приему пищи, будучи совершенно к нему неготовыми.

«Постарайтесь настроиться на свои природные сигналы сытости и голода. Завтракать лучше всего тогда, когда у вас есть физический голод. Вашему телу лучше известно, когда и сколько ему нужно съесть», - объясняет свою позицию специалист.

Кроме того, Хевер считает, что есть еще одна ошибка, которую многие допускают, сидя на диетах и стараясь сбросить лишний вес. Речь идет о просмотре телевизора во время приема пищи. Это, утверждает эксперт, ведет к потере осознанности в питании. Человек в таком случае не понимает ни текстуры, ни вкуса пищи. Именно в подобных ситуациях человек нередко теряет контроль и над размером порции.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Bugatti официально представила новый гиперкар за 600 миллионов…
Эксперты сообщили о способах защиты от инфекций во время путешествий в жаркие…
Внучка Ален Делона работает моделью и очень похожа на своего…
Умер создатель кролика Роджера и «Розовой пантеры» Ричард…
Эвелина Бледанс поделилась умилительным видео с семилетним…
Врач назвала 5 групп лекарств, способных вызвать смерть при неправильном…
Лолиту Милявскую засыпали непристойными предложениями после расставания с…
Эксперт назвала главную ошибку во время завтрака, мешающую…
Режиссер четвертого «Тора» провел переговоры с Райаном…
В Гонконге призывают бойкотировать фильм…
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя…
Известный певец T-Killah посоветовал Филиппу Киркорову вовремя…
Раскрыты характеристики бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и…
Тина Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местной…
Жительница Казахстана родила двойняшек с разницей в два…
На Netflix появился российский сериал «Лучше, чем…
Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по…
Виктория Лопырева вынудила Игоря Булатова признаться, что ему в ней…
Ученые назвали живых существ, способных пережить любой…
«Первым был петух»: Дочь Пугачевой и Галкина ответила на вопрос о курице и…
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые…
Александр Маршал рассказал, как поседел после бегства Николая Носкова из…
Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих…
Дарья Мороз о секрете своего стройного тела: «Не люблю сидеть на…
Из-за редкой болезни шестилетний мальчик никогда не…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят…
Мария Зудина рассказала, как ей живется без Олега…
Icon представила уникальный Hudson Coupe мощностью 638 лошадиных…
Кристина Асмус на Мальдивах сняла «мини-хоррор о страшном…
Ксения Собчак «заставила» фолловеров приглядеться к своей…
Певица Наталья Ветлицкая торгует жильем в Испании и молится индийским…
Эксперты: Россияне не всегда используют автомобили по…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Я обзавидовался Бузовой, сидя в…
Во Франции гость ресторана убил официанта из-за долгого ожидания…
Новый смартфон Redmi Note 8 показали на качественном…
Актрису Меган Фокс раскритиковали за «пластику» и…
Диетолог рассказала о минусах "голливудской диеты" Харли…
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про…
Rolls-Royce представил серию эксклюзивных моделей в пастельных…
Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в черном…
Просмотреть все новости