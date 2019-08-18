Специалист рассказал, почему система «все включено» не развивается в России
По словам вице-президента федерации рестораторов и отельеров РФ Вадима Прасова, в российских курортных городах по-прежнему не очень распространена система «все включено». Прежде всего, это связано с не очень продолжительным пляжным сезоном, также стоит учитывать, что курорты не рассчитаны на прием большого количество туристов из других стран.
Сравнивая данную ситуацию с Турцией, специалист отметил: Анталийское побережье этой страны изначально было готово к приему массового туристического потока. Для этого правительство поручило создать массовую отельную инфраструктуру, благодаря которой и может функционировать экономическая модель all inclusive.
В южной части РФ таких объектов очень мало, так как местные предприниматели побаиваются вышеназванной модели из-за риска получить меньшие доходы. В Анталье, где отели имеют в среднем по 500 номеров, данный формат подходит идеально, подчеркивает Прасов.
Сравнивая данную ситуацию с Турцией, специалист отметил: Анталийское побережье этой страны изначально было готово к приему массового туристического потока. Для этого правительство поручило создать массовую отельную инфраструктуру, благодаря которой и может функционировать экономическая модель all inclusive.
В южной части РФ таких объектов очень мало, так как местные предприниматели побаиваются вышеназванной модели из-за риска получить меньшие доходы. В Анталье, где отели имеют в среднем по 500 номеров, данный формат подходит идеально, подчеркивает Прасов.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:02