Специалист рассказал, почему система «все включено» не развивается в России





Сравнивая данную ситуацию с Турцией, специалист отметил: Анталийское побережье этой страны изначально было готово к приему массового туристического потока. Для этого правительство поручило создать массовую отельную инфраструктуру, благодаря которой и может функционировать экономическая модель all inclusive.В южной части РФ таких объектов очень мало, так как местные предприниматели побаиваются вышеназванной модели из-за риска получить меньшие доходы. В Анталье, где отели имеют в среднем по 500 номеров, данный формат подходит идеально, подчеркивает Прасов.