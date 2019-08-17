Виктория Лопырева вынудила Игоря Булатова признаться, что ему в ней нравится

Впрочем, как признается сама Виктрия Лопырева, ее мужа-бизнесмена вполне можно заподозрить в необъективности суждений, поскольку в ответ на ее вопрос он быстро ответил «Все!». Кроме того, модель добавила, что каждый человек волен самостоятельно решать, во что ему одеваться и как выглядеть. Сама же она считает, что в основе любых семейных или романтических отношений в любом случае будет лежать именно сексуальная привлекательность., - уверена девушка, добавив, что именно она имеет ввиду под сказанным., - подчеркнула знаменитость.