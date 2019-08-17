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Жительница Казахстана родила двойняшек с разницей в два месяца

В Казахстане зарегистрирован первый в истории страны случай, когда мать родила двойняшек с разницей в два месяца. Сама беременность у уникальной для местной медицины роженицы протекала тяжело.

Родить двойняшек с такой большой разницей жительницу Казахстана заставили обстоятельства. Тяжелое течение беременности вынудило врачей рекомендовать будущей матери поменьше двигаться и как можно чаще лежать. Из-за этого ей даже пришлось договариваться на работе о дополнительном отпуске до родов. Неожиданностью стали и ранние схватки. Сначала женщина родила дочку, когда срок беременности был всего 25 недель, поэтому вес недоношенного ребенка был всего 850 граммов. А вот второй малыш появляться на свет совсем не спешил.

И лишь спустя два месяца, на 33 неделе беременности начались роды мальчика. Такая задержка позволила счастливой матери родить ребенка с весом 2900 граммов и ростом 50 сантиметров. Лишь после этих родов врачи установили, что молодая мать имеет уникальную анатомическую особенность – у женщины две матки.



 
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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:43

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