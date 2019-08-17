В Гонконге призывают бойкотировать фильм «Мулан»
В Гонконге и ряде других стран выступили с призывом бойкотировать фильм студии Disney «Мулан». Эта лента основана на знаменитой китайской легенде и не менее знаменитом мультфильме о ней.
По некоторым данным, требования о бойкоте картины появились после того, как актриса Йифей Лью, исполнившая в ней главную роль, фактически выступила в поддержку жесткого подавления акций протеста. Дело в том, что Лью опубликовала на своей персональной страничке в китайской соцсети Weibo фразу «Как тебе не стыдно, Гонконг». Все бы ничего, но это высказывание актриса сопроводила распространенным на тот момент хэштегом, фактически означавший, что она поддерживает действия местной полиции.
В ответ на эти действия многие пользователи социальных сетей, в особенности сети микроблогов Twitter, вывели в популярные хэштеги совершенно новую запись, которая звучит как требование бойкотировать фильм «Мулан» с Йифей Лью. Стоит также отметить, что немало пользователей за пределами Китая с осуждением отнеслись к поддержке «полицейского произвола» и осудили «насилие над основными демократическими ценностями и свободами».
Напомним, премьерный показ фильма «Мулан» запланирован на весну 2020 года.
По некоторым данным, требования о бойкоте картины появились после того, как актриса Йифей Лью, исполнившая в ней главную роль, фактически выступила в поддержку жесткого подавления акций протеста. Дело в том, что Лью опубликовала на своей персональной страничке в китайской соцсети Weibo фразу «Как тебе не стыдно, Гонконг». Все бы ничего, но это высказывание актриса сопроводила распространенным на тот момент хэштегом, фактически означавший, что она поддерживает действия местной полиции.
В ответ на эти действия многие пользователи социальных сетей, в особенности сети микроблогов Twitter, вывели в популярные хэштеги совершенно новую запись, которая звучит как требование бойкотировать фильм «Мулан» с Йифей Лью. Стоит также отметить, что немало пользователей за пределами Китая с осуждением отнеслись к поддержке «полицейского произвола» и осудили «насилие над основными демократическими ценностями и свободами».
Напомним, премьерный показ фильма «Мулан» запланирован на весну 2020 года.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:16