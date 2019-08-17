В Гонконге призывают бойкотировать фильм «Мулан»





По некоторым данным, требования о бойкоте картины появились после того, как актриса Йифей Лью, исполнившая в ней главную роль, фактически выступила в поддержку жесткого подавления акций протеста. Дело в том, что Лью опубликовала на своей персональной страничке в китайской соцсети Weibo фразу «Как тебе не стыдно, Гонконг». Все бы ничего, но это высказывание актриса сопроводила распространенным на тот момент хэштегом, фактически означавший, что она поддерживает действия местной полиции.В ответ на эти действия многие пользователи социальных сетей, в особенности сети микроблогов Twitter, вывели в популярные хэштеги совершенно новую запись, которая звучит как требование бойкотировать фильм «Мулан» с Йифей Лью. Стоит также отметить, что немало пользователей за пределами Китая с осуждением отнеслись к поддержке «полицейского произвола» и осудили «насилие над основными демократическими ценностями и свободами».Напомним, премьерный показ фильма «Мулан» запланирован на весну 2020 года.