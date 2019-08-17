Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу





Тем не менее, сразу же после этой публикации в Сети стали появляться шутки и мемы, связанные с твитом Маска. На данный момент не известно, что именно имел ввиду миллиардер, так как он уже долгие годы заявляет о намерениях колонизации «красной» планеты. Через некоторое время предприниматель добавил, что вскоре в продаже появятся футболки, связанные с данной тематикой.Отметим, что идея о нанесении ядерного удара по соседней планете обсуждается уже давно. В результате этого процесса может высвободиться углекислый газ, который создаст на Марсе парниковый эффект и не даст воде испаряться или замерзать. У данной теории есть немало противников, заявляющих, что она бесполезная ввиду малого количества углекислого газа на Марсе.