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Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу

Миллиардер Илон Маск продолжает удивлять общественность. На этот раз владелец Tesla и SpaceX предложил в Twitter нанести ядерный удар по Марсу, что сразу же взбудоражило его подписчиков.

Тем не менее, сразу же после этой публикации в Сети стали появляться шутки и мемы, связанные с твитом Маска. На данный момент не известно, что именно имел ввиду миллиардер, так как он уже долгие годы заявляет о намерениях колонизации «красной» планеты. Через некоторое время предприниматель добавил, что вскоре в продаже появятся футболки, связанные с данной тематикой.

Отметим, что идея о нанесении ядерного удара по соседней планете обсуждается уже давно. В результате этого процесса может высвободиться углекислый газ, который создаст на Марсе парниковый эффект и не даст воде испаряться или замерзать. У данной теории есть немало противников, заявляющих, что она бесполезная ввиду малого количества углекислого газа на Марсе.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:29

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