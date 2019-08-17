Александр Маршал рассказал, как поседел после бегства Николая Носкова из США





По словам Александра Маршала, в годы популярности «Парка Горького» в США, Николай Носков продолжал грустить по дому и сильно переживал из-за перенесенной ранее операции на связках, сообщает издание «Аргументы и Факты».«В один из дней он просто собрал вещи и уехал», - вспоминает музыкант. Больше всего проблем, отмечает Маршал, было вызвано тем, что отъезд Носкова произошел перед запланированным выступлением группы на крупном фестивале. Тогда музыкантам предстояло выступить на одной сцене с такими легендами, как «Guns'n'Roses» и Элтон Джон.В тот день, вспоминает Александр Маршал, он до последнего надеялся увидеть Николая Носкова на сцене, но чуда так и не произошло. В результате Маршалу пришлось брать микрофон и петь самому. Именно после этого у него на голове начали впервые седеть волосы, подчеркивает музыкант.