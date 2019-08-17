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Александр Маршал рассказал, как поседел после бегства Николая Носкова из США

Российский певец Александр Маршал вспомнил о судьбе группы «Парк Горького» и отметил, что не считает своего напарника по этому музыкальному коллективу Николая Носкова предателем, после того, как он неожиданно покинул США и вернулся на Родину. Впрочем, признается Маршал, именно после этого поступка коллеги он начал седеть.
Александр Маршал рассказал, как поседел после бегства Николая Носкова из США

По словам Александра Маршала, в годы популярности «Парка Горького» в США, Николай Носков продолжал грустить по дому и сильно переживал из-за перенесенной ранее операции на связках, сообщает издание «Аргументы и Факты».

«В один из дней он просто собрал вещи и уехал», - вспоминает музыкант. Больше всего проблем, отмечает Маршал, было вызвано тем, что отъезд Носкова произошел перед запланированным выступлением группы на крупном фестивале. Тогда музыкантам предстояло выступить на одной сцене с такими легендами, как «Guns'n'Roses» и Элтон Джон.

В тот день, вспоминает Александр Маршал, он до последнего надеялся увидеть Николая Носкова на сцене, но чуда так и не произошло. В результате Маршалу пришлось брать микрофон и петь самому. Именно после этого у него на голове начали впервые седеть волосы, подчеркивает музыкант.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:42

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