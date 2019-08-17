Ксения Собчак «заставила» фолловеров приглядеться к своей груди

«Все увеличили фотку?» - спросила бывшая ведущая «Дома-2» у подписчиков.

Ксения Собчак в последнее время постоянно находится в центре внимания фанатов и журналистов, однако, кажется, ей этого мало. Судя по всему, бывшей избраннице Максима Виторгана хочется, чтобы о ней говорили еще активнее, чем сейчас.На свежем снимке Собчак запечатлена на белоснежной яхте в просторной майке и топе телесного оттенка, который, кстати, и стал виновником соблазнительной иллюзии. Многим пользователям Сети показалось, что Ксения позирует на фотографии с оголенной грудью.Всем, кто поспешил оценить новый кадр Собчак, пришлось приблизить фото, чтобы удостовериться в том, что Ксения в действительности запечатлена не обнаженной. К слову, некоторые подписчики звезды «Дома-2» даже предположили, что подобный эффект на снимке вышел совершено случайно, однако подписью к кадру светская дама расставила все по своим местам.Отметим, что Собчак продолжает наслаждаться отпуском со своим новым возлюбленным – 44-летним Константином Богомоловым, а значит актер является создателем такого соблазнительного снимка.