Дарья Мороз о секрете своего стройного тела: «Не люблю сидеть на диетах»
Российская актриса Дарья Мороз не перестает восхищать поклонников стройным телом. На своей страничке в Instagram артистка опубликовала новое пикантное фото и поделилась секретом своей стройности, признавшись, что диеты не имеют к этому никакого отношения.
По словам Дарьи Мороз, подписчики часто спрашивают ее, как ей удается держать себя в форме. Как признается сама актриса, она для этого практически ничего не делает, а ее тело худеет буквально само собой. «Как говорит наш художник по костюмам, «две недели и нет пол-Даши». Мне в этом смысле повезло, ведь достаточно в течение какого-то времени отказаться от ужинов, и я уже готова к очередному проекту», - подчеркивает актриса.
Дарья Мороз в то же время подчеркивает, что ее тело тренировано годами, а потому способно довольно быстро мобилизоваться. «Но на диетах я сидеть не люблю. Держать себя в форме – это просто профессиональная необходимость», - пишет Мороз под своей новой публикацией.
По словам Дарьи Мороз, подписчики часто спрашивают ее, как ей удается держать себя в форме. Как признается сама актриса, она для этого практически ничего не делает, а ее тело худеет буквально само собой. «Как говорит наш художник по костюмам, «две недели и нет пол-Даши». Мне в этом смысле повезло, ведь достаточно в течение какого-то времени отказаться от ужинов, и я уже готова к очередному проекту», - подчеркивает актриса.
Дарья Мороз в то же время подчеркивает, что ее тело тренировано годами, а потому способно довольно быстро мобилизоваться. «Но на диетах я сидеть не люблю. Держать себя в форме – это просто профессиональная необходимость», - пишет Мороз под своей новой публикацией.