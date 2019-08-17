Дарья Мороз о секрете своего стройного тела: «Не люблю сидеть на диетах»

По словам Дарьи Мороз, подписчики часто спрашивают ее, как ей удается держать себя в форме. Как признается сама актриса, она для этого практически ничего не делает, а ее тело худеет буквально само собой., - подчеркивает актриса.Дарья Мороз в то же время подчеркивает, что ее тело тренировано годами, а потому способно довольно быстро мобилизоваться., - пишет Мороз под своей новой публикацией.