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Мария Зудина рассказала, как ей живется без Олега Табакова

Всенародный любимец Олег Табаков 17 августа этого года мог бы отметить 84-ый день рождения. Однако чуть более года тому назад актера не стало. Вдова известного артиста Мария Зудина рассказала, как ей живется без любимого мужа, и удалось ли ей оправиться от этой утраты.
Мария Зудина рассказала, как ей живется без Олега Табакова

Как утверждает Мария Зудина, с марта 2018 года ее жизнь разделилась на до и после смерти Олега Павловича Табакова, передает портал «Телепрограмма». Табаков стал для своей последней супруги главным в жизни человеком, а годы, прожитые рядом с ним, Зудина считает самыми счастливыми в своей жизни. По словам вдовы, даже спустя более года после смерти мужа, боль от этой утраты никуда не подевалась, а лишь немного притупилась. При этом она старается быть сильной ради своих детей.

Справиться с болью от утраты любимого супруга ей помогает работа. Почти не выходившая на сцену в последние годы актриса решила снова вернуться на сцену и даже снялась в сериале вместе со своим сыном Павлом Табаковым. Иными словами, работы у артистки вдоволь. Помогают Марине Зудиной и ее дети. Особенно преуспела в этом юная Маша, которая больше всех утешала мать в первые дни после того, как не стало талантливого актера.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:05

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