Мария Зудина рассказала, как ей живется без Олега Табакова





Как утверждает Мария Зудина, с марта 2018 года ее жизнь разделилась на до и после смерти Олега Павловича Табакова, передает портал «Телепрограмма». Табаков стал для своей последней супруги главным в жизни человеком, а годы, прожитые рядом с ним, Зудина считает самыми счастливыми в своей жизни. По словам вдовы, даже спустя более года после смерти мужа, боль от этой утраты никуда не подевалась, а лишь немного притупилась. При этом она старается быть сильной ради своих детей.Справиться с болью от утраты любимого супруга ей помогает работа. Почти не выходившая на сцену в последние годы актриса решила снова вернуться на сцену и даже снялась в сериале вместе со своим сыном Павлом Табаковым. Иными словами, работы у артистки вдоволь. Помогают Марине Зудиной и ее дети. Особенно преуспела в этом юная Маша, которая больше всех утешала мать в первые дни после того, как не стало талантливого актера.