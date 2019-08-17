Эксперты: Россияне не всегда используют автомобили по назначению





Как оказалось, более 80% опрошенных заявили, что зачастую используют автомобиль для других целей: почти 42% участников опроса рассказали о занятиях сексом, еще 24% респондентов любят разговаривать в салоне машины по телефону, чтобы за ними никто не наблюдал.Почти 10% признались, что использовали авто для учёбы или работы, практически столько же делали из транспортного средства столовую.Чуть реже респонденты использовали автомобиль, как дом на колесах или место для временного ночлега, заключили эксперты.