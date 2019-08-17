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Эксперты: Россияне не всегда используют автомобили по назначению

Жители РФ не очень часто применяют свою машину по назначению. По информации специалистов онлайн-сервиса Uremont, в их опросе приняли участие как минимум 5 000 респондентов возрастом 18-55 лет, являющихся владельцами транспортных средств.
Эксперты: Россияне не всегда используют автомобили по назначению

Как оказалось, более 80% опрошенных заявили, что зачастую используют автомобиль для других целей: почти 42% участников опроса рассказали о занятиях сексом, еще 24% респондентов любят разговаривать в салоне машины по телефону, чтобы за ними никто не наблюдал.

Почти 10% признались, что использовали авто для учёбы или работы, практически столько же делали из транспортного средства столовую.
Чуть реже респонденты использовали автомобиль, как дом на колесах или место для временного ночлега, заключили эксперты.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:23

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