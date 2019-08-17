Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Я обзавидовался Бузовой, сидя в деревне»
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов поспешил присоединиться к тем коллегам по цеху поющей телеведущей Ольги Бузовой, которым не понравилась ее шутка про блокадницу. Как заявляет 37-летний герой телестройки, он обзавидовался бывшей жене Дмитрия Тарасова, сидя у себя в деревне.
Уже несколько дней не утихают дискуссии вокруг необдуманного заявления Ольги Бузовой, которая, вылизывая тарелку после трапезы, сравнила себя с блокадницей. Разгневанные комментарии повалили не только от артистов отечественного шоу-бизнеса, которые остро оценили эту выходку, но и правозащитных общин и бюрократов, которые буквально вымогают наказать певицу и телеведущую «Дома-2».
Касательно этой истории решил высказаться и экс-коллега Бузовой по съемочной площадке «Дома-2» Май Абрикосов, который после ухода за ворота резко ушел в тень и лишь временами напоминает о своем существовании. Бывший бойфренд Алены Водонаевой опубликовал у себя на страничке в Instagram длинный пост, в котором заявил, что его возмущает то, что Ольгу сравнивают с великими людьми.
Также Абрикосов указал на то, что не понимает, почему фанаты Бузовой накинулись с негативом на Михаила Боярского, который один из первых в пух и прах раскритиковал выходку Ольги. По мнению звезды «Дома-2», подписчики певицы не до конца разобрались, почему в действительности возник скандал.
Уже несколько дней не утихают дискуссии вокруг необдуманного заявления Ольги Бузовой, которая, вылизывая тарелку после трапезы, сравнила себя с блокадницей. Разгневанные комментарии повалили не только от артистов отечественного шоу-бизнеса, которые остро оценили эту выходку, но и правозащитных общин и бюрократов, которые буквально вымогают наказать певицу и телеведущую «Дома-2».
Касательно этой истории решил высказаться и экс-коллега Бузовой по съемочной площадке «Дома-2» Май Абрикосов, который после ухода за ворота резко ушел в тень и лишь временами напоминает о своем существовании. Бывший бойфренд Алены Водонаевой опубликовал у себя на страничке в Instagram длинный пост, в котором заявил, что его возмущает то, что Ольгу сравнивают с великими людьми.
«Кто такая Ольга Бузова, я, честно говоря, не знаю… Заранее все, кого возмутил мой пост, отвечаю: я обзавидовался Бузовой, сидя в деревне», - написал экс-участник в личном микроблоге.
Также Абрикосов указал на то, что не понимает, почему фанаты Бузовой накинулись с негативом на Михаила Боярского, который один из первых в пух и прах раскритиковал выходку Ольги. По мнению звезды «Дома-2», подписчики певицы не до конца разобрались, почему в действительности возник скандал.