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Кристина Асмус на Мальдивах сняла «мини-хоррор о страшном рапане»

Кристина Асмус на Мальдивах сняла «мини-хоррор о страшном рапане». Изначально актриса хотела сделать милое видео для Stories, но что-то пошло не так.
Кристина Асмус на Мальдивах сняла «мини-хоррор о страшном рапане»

Кристина Асмус, как и многие, любит снимать ролики с отдыха и публиковать их на своей странице в Instagram. На этот раз артистка хотела поделиться с подписчиками небольшим видео с рапаном, наложив на ролик музыку и разместив в Stories, однако все вышло по-другому.

Как оказалось, супруга Гарика Харламова очень боится всякого рода «живность», в категорию которой также входят и моллюски. Поэтому пока рапан передвигался медленно, актриса снимала его на мобильный телефон без опасения, однако, когда он упал к ее ногам, из ролика о природе получился «мини-хоррор» с соответствующим звуковым сопровождением. Кристина Асмус громко закричала и отпрыгнула в сторону, мгновенно забыв о своих натуралистических изысканиях.

В итоге фильм о «страшном рапане» попал в ленту артистки, а в посте звезда экрана написала о своем страхе перед подобными животными, который и стал причиной отказа Асмус участвовать в съемках «Форт Боярд». Подписчики микроблога актрисы были в восторге от опубликованного ролика и поблагодарили ее за массу позитивных эмоций, которые они получили от просмотра видео.



 
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:46

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