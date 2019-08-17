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Новый смартфон Redmi Note 8 показали на качественном рендере

В минувшую пятницу на сайте китайского регулятора TENAA были опубликованы первые официальные изображения нового смартфона китайского бренда Redmi, который получил заводской номер M1908C3IC. Вероятнее всего, речь идет о долгожданной модели Redmi Note 8.
Новый смартфон Redmi Note 8 показали на качественном рендере

Опубликованные регулятором изображения довольно быстро использовали в качестве основы для создания более точного рендера нового смартфона, который позволяет более подробно рассмотреть грядущий Redmi Note 8 с обеих сторон. Интерес к этому устройству в последние дни стал рекордно высоким, а потому гаджету пророчат роль очередного бестселлера бренда.

Впрочем, появление новых изображений внесло в ряды фанатов бренда Redmi некоторую неразбериху. Дело в том, что ранее инсайдеры раскрывали несколько иную информацию об устройстве. Так, сообщалось, что новый Redmi Note 8 получит камеру с четырьмя объективами, а на показанных рендерах у смартфона лишь два объектива основной камеры, а третье место на задней панели занимает традиционный сканер отпечатка пальца.

Не исключено, что Redmi Note 8 действительно выйдет с более простой двойной камерой, а вот 4-модульная конфигурация камеры появится уже в более продвинутой версии этой модели с приставкой «Pro».



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:59

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