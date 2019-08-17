Актрису Меган Фокс раскритиковали за «пластику» и ботокс

Недоумение поклонников Меган Фокс из-за отсутствия новых снимков знаменитости не так давно сменилось разочарованием. На показанном актрисой свежем селфи-фото 33-летняя Меган Фокс, как считает большинство ее поклонников, выглядит просто ужасно. Многие прямо пишут в комментариях, что прекрасные огромные глаза красавицы-актрисы стали узкими щелочками, ее лицо в целом выглядит довольно опухшим, а губы стали напоминать две подушки. «Слишком много пластики и ботокса», - пишут в комментариях подписчики странички артистки в Instagram.Примечательно, что сама Меган Фокс всегда решительно опровергала любые слухи о том, что она прибегает к подобным операциям. Более того, актриса публично выступала против любых операций, направленных на изменение внешности.