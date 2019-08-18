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Эксперты заявили, что в Средневековье астрология являлась важным дополнением медицины

По словам специалистов, представляющих Центр средневековых и раннемодерных студий, человечество сотни лет назад попыталось объединить астрологию и медицину. Во многом это стало возможным благодаря тому, что вышеназванное учение не было запрещено церковью в те времена.
Эксперты заявили, что в Средневековье астрология являлась важным дополнением медицины

Студентам, желающим получить степень доктора медицины в Средневековье, нужно было обязательно сдать экзамен по астрологии. Более того, такие ученые, как Тито Браге, Иоганн Кеплер и Джордано Бруно очень интересовались данным учением и даже составили первые гороскопы, которые не противоречили религиозным канонам. Помимо индивидуального прогноза для человека, эксперты рассчитывали события, касающиеся целого района или даже страны.

Тогда ученые уверяли, что планеты и звезды отвечают за микрокосмос внутри человека. К примеру, в 15-м веке был опубликован знаменитый трактат ректора Болонского университета Юрия Котермака, описавшего различные события благодаря оценке космических явлений и расположении небесных тел.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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