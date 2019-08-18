Эксперты заявили, что в Средневековье астрология являлась важным дополнением медицины





Студентам, желающим получить степень доктора медицины в Средневековье, нужно было обязательно сдать экзамен по астрологии. Более того, такие ученые, как Тито Браге, Иоганн Кеплер и Джордано Бруно очень интересовались данным учением и даже составили первые гороскопы, которые не противоречили религиозным канонам. Помимо индивидуального прогноза для человека, эксперты рассчитывали события, касающиеся целого района или даже страны.Тогда ученые уверяли, что планеты и звезды отвечают за микрокосмос внутри человека. К примеру, в 15-м веке был опубликован знаменитый трактат ректора Болонского университета Юрия Котермака, описавшего различные события благодаря оценке космических явлений и расположении небесных тел.