Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в черном бикини

Стоя у бассейна с водой и держа в руках огромный надувной круг, Настя Каменских почти не скрывает идеальных форм в черном комплекте. В то же время артистка призналась, что это фото было сделано немногим ранее, а также посетовала на не очень летнюю погоду, добавив, что ей все еще хочется наслаждаться солнцем., - подчеркнула Каменских.Поклонники сразу же пришли в восторг от увиденного и осыпали любимую артистку комплиментами, отметив, что они не перестают удивляться, как певице удается поддерживать столь прекрасную физическую форму с ее плотным концертным графиком.