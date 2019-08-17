Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в черном бикини
Украинская певица Настя Каменских регулярно радует поклонников фотографиями, на которых демонстрирует спортивную подтянутую фигуру. Не стала исключением и ее недавняя публикация в Instagram, на которой артистка позирует в черном бикини у бассейна, демонстрируя идеальную фигуру.
Стоя у бассейна с водой и держа в руках огромный надувной круг, Настя Каменских почти не скрывает идеальных форм в черном комплекте. В то же время артистка призналась, что это фото было сделано немногим ранее, а также посетовала на не очень летнюю погоду, добавив, что ей все еще хочется наслаждаться солнцем. «Мой август расписан практически по минутам, но для меня это в кайф. Впереди много работы, но я все равно нахожу время для книг, спорта, йоги и новых целей», - подчеркнула Каменских.
Поклонники сразу же пришли в восторг от увиденного и осыпали любимую артистку комплиментами, отметив, что они не перестают удивляться, как певице удается поддерживать столь прекрасную физическую форму с ее плотным концертным графиком.
Стоя у бассейна с водой и держа в руках огромный надувной круг, Настя Каменских почти не скрывает идеальных форм в черном комплекте. В то же время артистка призналась, что это фото было сделано немногим ранее, а также посетовала на не очень летнюю погоду, добавив, что ей все еще хочется наслаждаться солнцем. «Мой август расписан практически по минутам, но для меня это в кайф. Впереди много работы, но я все равно нахожу время для книг, спорта, йоги и новых целей», - подчеркнула Каменских.
Поклонники сразу же пришли в восторг от увиденного и осыпали любимую артистку комплиментами, отметив, что они не перестают удивляться, как певице удается поддерживать столь прекрасную физическую форму с ее плотным концертным графиком.