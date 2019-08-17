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Rolls-Royce представил серию эксклюзивных моделей в пастельных тонах

Люксовый британский автомобильный бренд Rolls-Royce, судя по всему, провел тщательную подготовку перед Автонеделей в Монтерее. На мероприятие британцы планируют привезти эксклюзивную серию своих моделей, выполненных в уникальных пастельных тонах.

Специальная серия машин получила название Rolls-Royce Pastel Collection, в нее вошли сразу три модели: Wraith, Dawn и Ghost. По словам представителей компании, выбранные для оформления автомобилей серии желтый, зеленый и розовый цвета созданы под вдохновением от моря, песка и холмов в окрестностях Пеббл-Бич, а потому выбранные оттенки были словно специально приглушены, чтобы они стали более тусклыми, мягкими и менее выделяющимися на общем фоне.

Так, Rolls-Royce Ghost оформили в бледно-зеленом цвете. Утверждается, что этот оттенок символизирует возрождение флоры на полуострове, которые много лет страдал от засухи и пожаров. Более того, в зависимости от типа и интенсивности освещения вокруг, цвет автомобиля может немного изменяться, становясь похожим на голубой. Моделям Rolls-Royce Dawn и Rolls-Royce Wraith достались светло-розовый и светло-желтый оттенки соответственно.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:12

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