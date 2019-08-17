NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного пространства





Сообщается, что оба предложения отбирались на основе их потенциальной научной и технологической ценности, а также возможности реализации. Оба этих проекта в будущем получат финансирование в размере 400 000 долларов США на проведение 9-месячных исследований. Поддержка проектов будет осуществляться в рамках проводимой агентством NASA программы по изучению природы космоса и межпланетного пространства в части реакции на выбросы энергии Солнца и взаимодействия с атмосферой Земли.Первой стала технология оптической связи между малыми спутниками CubeSats, которая должна обеспечить более высокую скорость передачи данных и существенно снизить нагрузку космической сети NASA. Вторая технология заключается в обнаружении нейтральных энергетических атомов солнца, которые не имеют яда и обладают высокой скоростью движения, что позволяет заранее предупреждать о приближении волны космической радиации.