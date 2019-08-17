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NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного…
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NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного пространства

Американское аэрокосмическое агентство NASA определилось с выбором двух новых вариантов малых спутниковых технологий для улучшения точности исследований глубокого космоса. Оба эти проекта могут быть полезны при разработке более совершенных моделей прогнозирования изменений в космической погоде.
NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного пространства

Сообщается, что оба предложения отбирались на основе их потенциальной научной и технологической ценности, а также возможности реализации. Оба этих проекта в будущем получат финансирование в размере 400 000 долларов США на проведение 9-месячных исследований. Поддержка проектов будет осуществляться в рамках проводимой агентством NASA программы по изучению природы космоса и межпланетного пространства в части реакции на выбросы энергии Солнца и взаимодействия с атмосферой Земли.

Первой стала технология оптической связи между малыми спутниками CubeSats, которая должна обеспечить более высокую скорость передачи данных и существенно снизить нагрузку космической сети NASA. Вторая технология заключается в обнаружении нейтральных энергетических атомов солнца, которые не имеют яда и обладают высокой скоростью движения, что позволяет заранее предупреждать о приближении волны космической радиации.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:59

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