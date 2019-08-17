Диетолог назвала моцареллу лучшим сортом сыра для гипертоников





Классическую моцареллу производят в Италии из молока чёрных буйволиц, но на отечественном рынке в продаже куда чаще можно встретить разновидность этого сыра, сделанную из коровьего молока. Кисломолочный продукт продают в виде белых шариков, замоченных в рассоле, так как он не предназначен для долгого хранения, однако он бывает и твердым, такой продукт используют для приготовления горячих блюд.Долгое время считалось, что людям, страдающим от повышенного артериального давления, не стоит употреблять в пищу сыр, ведь он содержит большое количество соли. Однако диетолог Сара Шенкер не считает подобные рекомендации правильными. Эксперт утверждает, что моцарелла является лучшим кисломолочным продуктом для рациона гипертоников, ведь не способствует увеличению уровня холестерина в крови и не дает большой нагрузки на печень, почки и сердечно-сосудистую систему. Мягкий сыр также отличается низким содержанием соли, что делает его безопасным блюдом в диете тех, кто вынужден следить за стабильностью артериального давления.