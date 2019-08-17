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Эксперт рассказал о шести типах обмана партнеров

Кейт Тейлор, являющаяся экспертом по отношениям, рассказала о шести типах обмана партнеров. Специалист считает, что данные действия нарушают гармонию в семье, а также могут привести в итоге к разводу.
Эксперт рассказал о шести типах обмана партнеров

По словам специалиста, деньги являются самым большим источником независимости и одной из основных причин развода пар. В свою очередь хранение своих финансов в секрете может свидетельствовать о том, что человек способен в любой момент к разрыву отношений. По словам Кейт Тейлор, людям, которые счастливы вместе, лучше откладывать индивидуально согласованную сумму для траты её на свое усмотрение. Обманом можно также считать, когда кто-то из пары постоянно пытается делать что-либо в одиночку. Речь идёт о шопинге, покупках продуктов, просмотре телевизора. Плохим знаком можно считать, когда партнер пытается в одиночку удовлетворить свои потребности, вместо того, чтобы попытаться решить проблему интимного характера сообща со своей второй половинкой. Это приводит в итоге к изменам и разводу. В данном случае нужно пробовать экспериментировать в постели, использовать разные новые позы, пробовать специальные интимные игрушки.

Раскрывая секреты своего партнера, человек показывает, что в его иерархии вторая половинка пребывает на низком уровне. Если супруги согласились питаться здоровой пищей, однако тайком посещают Макдональдс, это можно считать также обманом. В воспитании детей при согласованности в действиях один из родителей часто придерживается других правил. Это в итоге нарушает гармонию в семье.

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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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