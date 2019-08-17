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Ольга Бузова рассказала о неудачном свидании, на которое ее пригласил известный спортсмен

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что не страдает от дефицита внимания противоположного пола, однако она до сих пор помнит неудачное свидание, на которое ее пригласил знаменитый спортсмен. По словам бывшей супруги 32-летнего полузащитника Дмитрия Тарасова, мужчина пришел в ресторан не один, а с приятелем, который якобы должен был поддержать его.

Вокруг Ольги Бузовой продолжают виться толпы фанатов. Однако артистка не спешит опять обременять себя браком. Разрыв с экс-игроком ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым дался звезде «Дома-2» очень непросто, ведь больше года она не могла взять себя в руки.

Впрочем, душевные муки выразились в том, что Бузова начала заниматься творчеством, что, кстати, хорошо у нее получается. А в большей части хитов каким-нибудь образом отображается происходящее в ее личной жизни.

Сейчас Бузова признается, что уже не верит словам, ведь для нее важны поступки. По словам Ольги, она обязательно оценит, если мужчина, которому она интересна, без предупреждения приедет к ней на концерт, чтобы подарить цветы или позвонит, чтобы пригласить на ужин.

«С каждым мужчиной по-разному», - подметила звезда «Дома-2».

Также Бузова рассказала, как не нужно делать мужчинам, которые решили покорить ее сердце. Ольга вспомнила самое неудачное свое свидание, на которое ее пригласил известный спортсмен.

Как утверждает Бузова, мужчина не только сразу же попросил сделать с ней фотографию, чтобы якобы похвастаться маме, но и приехал в ресторан с приятелем, сообщает «СтарХит».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:55

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