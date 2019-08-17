На Netflix появился российский сериал «Лучше, чем люди»
На известной интернет-площадке Netflix появился сериал «Лучше, чем люди». Это первый российский кинопроект на сервисе: он вышел под брендом Original и будет продублирован на более чем 20 языков.
Права на данный сериал были куплены при условии показа картины в разных странах за исключением России и КНР, предает «Слово и Дело». Генеральный продюсер бренда Yellow, Black and White Эдуард Илоян считает, что создателям удалось вывести на экраны действительно интересный проект. При создании сериала команда разработчиков ориентировалась на требования зарубежной аудитории.
Благодаря сюжету сериала зритель обязательно задумается о важных проблемах, которые могут коснуться каждого. После договора с Netflix проект увидят сотни тысяч людей во многих странах мира. Отметим, что режиссер «Лучше, чем люди» Андрей Джунковский имел опыт съемок зарубежных проектов, поэтому для данной киноленты очень тщательно подбирался актерский состав и место съемок.
Права на данный сериал были куплены при условии показа картины в разных странах за исключением России и КНР, предает «Слово и Дело». Генеральный продюсер бренда Yellow, Black and White Эдуард Илоян считает, что создателям удалось вывести на экраны действительно интересный проект. При создании сериала команда разработчиков ориентировалась на требования зарубежной аудитории.
Благодаря сюжету сериала зритель обязательно задумается о важных проблемах, которые могут коснуться каждого. После договора с Netflix проект увидят сотни тысяч людей во многих странах мира. Отметим, что режиссер «Лучше, чем люди» Андрей Джунковский имел опыт съемок зарубежных проектов, поэтому для данной киноленты очень тщательно подбирался актерский состав и место съемок.
Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:37