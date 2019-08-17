Максим Виторган на Кипре потерял кошелек со всеми деньгами

На данный момент Максим Виторган вместе со своими детьми Даниилом, Полиной и Платоном отдыхает на Кипре. Недавно в своем Instagram-аккаунте актер сообщил, что всегда учил наследников во время поездок не класть деньги и банковские карты в одно место. Потом он добавил, что порой источник мудрости, после ее передачи, перестаёт быть ее носителем. Актер сообщил, что, поужинав в ресторане, он направился домой, но в такси обнаружил, что потерял кошелек. Максим Виторган написал, что там были все его деньги и банковские карты.Также актер решил пошутить и написал, что если кто-то нашел кошелек, то пусть хорошо повеселится за его деньги. Но если все же бумажник Максима Виторгана попадёт в руки порядочных людей, они всегда смогут его вернуть хозяину. Фанаты начали писать, что еще не все потеряно, и кошелек обязательно найдется.