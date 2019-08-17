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Максим Виторган на Кипре потерял кошелек со всеми деньгами

Максим Виторган сообщил своим фанатам в социальной сети Instagram, что он потерял на Кипре кошелек со всеми деньгами и банковскими картами. Подписчики написали слова поддержки актеру.
Максим Виторган на Кипре потерял кошелек со всеми деньгами

На данный момент Максим Виторган вместе со своими детьми Даниилом, Полиной и Платоном отдыхает на Кипре. Недавно в своем Instagram-аккаунте актер сообщил, что всегда учил наследников во время поездок не класть деньги и банковские карты в одно место. Потом он добавил, что порой источник мудрости, после ее передачи, перестаёт быть ее носителем. Актер сообщил, что, поужинав в ресторане, он направился домой, но в такси обнаружил, что потерял кошелек. Максим Виторган написал, что там были все его деньги и банковские карты.

Также актер решил пошутить и написал, что если кто-то нашел кошелек, то пусть хорошо повеселится за его деньги. Но если все же бумажник Максима Виторгана попадёт в руки порядочных людей, они всегда смогут его вернуть хозяину. Фанаты начали писать, что еще не все потеряно, и кошелек обязательно найдется.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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