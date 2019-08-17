Поклонники Стивена Кинга превратили мюзикл «Кошки» в настоящий хоррор
На популярном YouTube канале Id Watch That появился забавный видеоролик, который с легкостью доказывает, что анонсированный ранее мюзикл «Кошки» является самым настоящим хоррором. Для этого авторам видео не пришлось делать ничего особенного, они лишь смешали кадры из трейлера нового мюзикла с кадрами из экранизаций самых известных книг Стивена Кинга.
Начинается это видео с группы людей, которая с нескрываемым ужасом смотрит трейлер «Кошек». Далее грамотный монтаж позволил авторам разместить антропоморфных животных в самых различных фильмах, заставив их таким образом пугать людей. Примечательно, что на этот ролик обратил внимание сам Стивен Кинг. Король ужасов поделился этим видео со своими подписчиками в сети микроблогов Twitter, добавив, что у него «нет слов», чтобы описать происходящее на видео.
Стоит также отметить, что для создания шуточного, но, тем не менее, весьма захватывающего ролика, авторы использовали кадры из таких популярных фильмов, снятых по мотивам произведений Кинга, как «Птичий короб», «Тихое место» и «Кладбище домашних животных».
Начинается это видео с группы людей, которая с нескрываемым ужасом смотрит трейлер «Кошек». Далее грамотный монтаж позволил авторам разместить антропоморфных животных в самых различных фильмах, заставив их таким образом пугать людей. Примечательно, что на этот ролик обратил внимание сам Стивен Кинг. Король ужасов поделился этим видео со своими подписчиками в сети микроблогов Twitter, добавив, что у него «нет слов», чтобы описать происходящее на видео.
Стоит также отметить, что для создания шуточного, но, тем не менее, весьма захватывающего ролика, авторы использовали кадры из таких популярных фильмов, снятых по мотивам произведений Кинга, как «Птичий короб», «Тихое место» и «Кладбище домашних животных».
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:41