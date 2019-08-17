Поклонники Стивена Кинга превратили мюзикл «Кошки» в настоящий хоррор





Начинается это видео с группы людей, которая с нескрываемым ужасом смотрит трейлер «Кошек». Далее грамотный монтаж позволил авторам разместить антропоморфных животных в самых различных фильмах, заставив их таким образом пугать людей. Примечательно, что на этот ролик обратил внимание сам Стивен Кинг. Король ужасов поделился этим видео со своими подписчиками в сети микроблогов Twitter, добавив, что у него «нет слов», чтобы описать происходящее на видео.Стоит также отметить, что для создания шуточного, но, тем не менее, весьма захватывающего ролика, авторы использовали кадры из таких популярных фильмов, снятых по мотивам произведений Кинга, как «Птичий короб», «Тихое место» и «Кладбище домашних животных».