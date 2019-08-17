Владимир Пресняков приписал родной матери лишние семь лет
Российский музыкант и певец Владимир Пресняков угодил в забавную историю. На одном из видеороликов, комментируя игру своей мамы с 4-летним сыном Артемом, артист приписал родительнице лишние 7 лет возраста.
На страничке Владимира Преснякова в социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой показано, как его мать играет в мяч с маленьким Артемом, сыном музыканта от певицы Натальи Подольской. Пока 73-летняя певица Елена Преснякова пыталась отобрать у маленького внука мяч, который тот старательно гонял по траве, Пресняков комментировал происходящее на видео. «Вот это бабушка, 80 лет», - заявил певец.
Впрочем, после непродолжительной паузы артист понял, что явно допустил ошибку и мог приписать матери лишнего, поэтому переспросил у Владимира Преснякова-старшего, сколько лет маме. Получив ответ «73», знаменитый певец сразу же поправился.
Напомним, Елена Преснякова получила широкую известность во время выступлений в составе популярного в советское время ансамбля «Самоцветы».
На страничке Владимира Преснякова в социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой показано, как его мать играет в мяч с маленьким Артемом, сыном музыканта от певицы Натальи Подольской. Пока 73-летняя певица Елена Преснякова пыталась отобрать у маленького внука мяч, который тот старательно гонял по траве, Пресняков комментировал происходящее на видео. «Вот это бабушка, 80 лет», - заявил певец.
Впрочем, после непродолжительной паузы артист понял, что явно допустил ошибку и мог приписать матери лишнего, поэтому переспросил у Владимира Преснякова-старшего, сколько лет маме. Получив ответ «73», знаменитый певец сразу же поправился.
Напомним, Елена Преснякова получила широкую известность во время выступлений в составе популярного в советское время ансамбля «Самоцветы».