Владимир Пресняков приписал родной матери лишние семь лет

На страничке Владимира Преснякова в социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой показано, как его мать играет в мяч с маленьким Артемом, сыном музыканта от певицы Натальи Подольской. Пока 73-летняя певица Елена Преснякова пыталась отобрать у маленького внука мяч, который тот старательно гонял по траве, Пресняков комментировал происходящее на видео., - заявил певец.Впрочем, после непродолжительной паузы артист понял, что явно допустил ошибку и мог приписать матери лишнего, поэтому переспросил у Владимира Преснякова-старшего, сколько лет маме. Получив ответ «73», знаменитый певец сразу же поправился.Напомним, Елена Преснякова получила широкую известность во время выступлений в составе популярного в советское время ансамбля «Самоцветы».