Екатерина Стриженова показала пляжную пробежку годовалого внука

Судя по всему, 51-летняя Екатерина Стриженова очень любит своего маленького внука Петра, а потому она все чаще публикует фото и видео с участием малыша. Телеведущая решила снять, как ребенок совершает утреннюю пробежку по берегу вместе с отцом, зятем знаменитости.По словам самой телеведущей, увлечение мужа ее дочери спортом заставляют начинать каждое утро с пробежки и маленького Петра. А на показанных Стриженовой кадрах можно увидеть, как забавный карапуз в зеленом костюме с полосками пытается бежать по берегу океана, активно реагируя на все, что происходит вокруг.Поклонники знаменитости умилились увиденным и оставили под этой публикацией немало приятных комментариев.