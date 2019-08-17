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Частая езда на велосипеде приводит к трудностям достижения оргазма у женщин

Ученые из Стэндфордского университета пришли к выводу, что частая езда на велосипеде приводит к трудностям в достижении оргазма у женщин. Причиной этому является нарушение кровоснабжения в органах малого таза.

Английские ученые провели опрос среди женщин-велосипедисток с целью выяснить, влияют ли занятия подобным видом спорта на сексуальное здоровье прекрасного пола. После анализа заполненных анкет выяснилось, что 54% респондентов имеют разного рода проблемы в интимной сфере. Часть женщин жаловалась на трудности в достижении оргазма, некоторые считали, что их либидо снизилось, а часть опрошенных заявила о полной потере желания.

Работники Стэндфордского университета уверены, что узкое сидение велосипеда и долгие прогулки на нем приводят к нарушению кровообращения в органах малого таза, онемению и появлению застойных процессов. Таким образом, слишком большая увлеченность велоспортом чревата для женщин трудностями с возникновением возбуждения и достижением оргазма, ведь именно защемление нервов и давление на сосуды провоцирует возникновение сексуальной дисфункции.

Также специалисты отметили, что частично избавится от негативных последствий езды на велосипеде можно сменив сидение на более широкое, а также регулярно «вставать» с него во время длительных путешествий, продолжая движение на стоя. Кроме того, ученые сообщили, что для мужчин подобный вид досуга также может предоставлять угрозу в плане нарушения сексуальной жизни, ведь напрямую влияет на способность к эрекции.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:00

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