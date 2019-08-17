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Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников

Одна из самых эпатажных экс-участниц реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за цифровых мошенников. Выяснилось, что несколько месяцев назад длинноволосая красавица приобрела бит, который уже был использован в песнях других авторов. К слову, теперь новоиспеченной певице придется заново начинать творческий процесс.
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников

После того, как Марго Овсянникова покинула телестройку «Дом-2», она не ушла в тень. Девушка решила повторить успех поющей телеведущей Ольги Бузовой и вплотную занялась творчеством.

На сегодняшний день Овсянникова уже выпустила несколько песен, с которыми начала выступать в различных клубах и на корпоративах. Правда, очередная композиция создала звезде «Дома-2» очень много проблем.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Овсянниковой, в котором она рассказала, что в прошедшем году купила бит для своего будущего хита. Марго отметила, что мелодия ей сразу же понравилась, ведь она очень легко запоминалась. Впрочем, тогда блондинка даже не догадывалась, что попала на мошенников.

Дело в том, что аферисты продали музыку не только Овсянниковой, но и сразу нескольким артистам, поэтому Марго до сих пор так и не удалось доказать свои права на бит.

«Мне начали писать какие-то люди, угрожать, что удалят мою композицию со всех информационных площадок», - рассказала экс-участница «Дома-2».

К слову, в покупку музыки и запись композиции, а также в съемки видеоклипа Овсянникова уже успела вложить 300 тысяч рублей, сообщает «СтарХит».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:12

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