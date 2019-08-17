АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создают новый способ лечения от нервной…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

"Хочу лабрадора!": Дмитрий Шепелев планирует завести еще одну собаку

В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Шепелев заявил, что планирует завести еще одну собаку породы лабрадор. Преданные поклонники с юмором отнеслись к новому посту телеведущего.
"Хочу лабрадора!": Дмитрий Шепелев планирует завести еще одну собаку

Дмитрий Шепелев любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Он постоянно спрашивает у них советов и делится планами на будущее. Недавно телеведущий опубликовал на странице в Instagram фотографию со своими собачками. В комментарии к посту знаменитость сравнил домашних питомцев с татуировками. Он отметил, что после того, как завел одну собаку, очень хочется еще и еще. Также Дмитрий Шепелев сообщил, что сейчас он планирует завести питомца побольше, он очень хочет лабрадора.

В конце своего поста телеведущий написал, что его останавливает только то, что у него две руки, и третью собаку будет не удобно держать на поводке. Подписчики с юмором отнеслись к публикации Дмитрия Шепелева. Они отметили, что лабрадор - одна из самых лучших пород в мире, и эти животные хорошо относятся к детям. Пост уже набрал более 11 000 лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей российской версии…
Специалисты сравнили безопасность крупных и небольших…
Анна Семенович прокомментировала разговоры о своей…
Магнитное поле Земли начало готовиться к…
Ирина Пегова поделилась видео быстрой езды по острову…
Toyota выпустит новый кроссовер Wildlander на базе…
Екатерина Стриженова показала пляжную пробежку годовалого…
"КосмоКурс" собирается использовать 3D-печать при создании…
Звезда «Дома-2» Олег Майами заявил, что сблизился с Ольгой Бузовой еще до того, как она согласилась на съемки в шоу «План…
Почти половина школьной формы опасна для здоровья…
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за…
Ученые создают новый способ лечения от нервной…
"Хочу лабрадора!": Дмитрий Шепелев планирует завести еще одну…
Эксперты рассказали, как менялись цены на популярный седан Toyota…
Мать Тимати Симона Юнусова призвала подписчиков закончить "базар в…
В Сети появилось первое видео с новой LADA 4x4…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные…
Роскосмос разработал и запатентовал способ маскировки…
Звезде Playboy Кире Шайн вырезали часть черепа и заменили металлической…
Взрыв газа в китайском ресторане унес жизни четырех…
В Сети показали фото совместного отдыха детей Кристины…
Анна Нетребко показала поклонникам шикарное азербайджанское…
Ученые: Велосипедный шлем повышает стремление человека к…
Полина Гагарина опубликовала фото без…
В Китае создали электросамокат, способный самостоятельно вернуться на зарядную…
Роман Капаклы перестал заниматься похудением Александры…
Минздрав предлагает создать на рабочих местах комнаты для борьбы со…
Яна Рудковская сняла видео для тех, кого интересует длина, ширина и размер ее…
Медики заявили, что малиновое варенье блокирует распространение клеток…
Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром…
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном…
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру за то, что она сравнила себя с…
"Очень красивая женщина": Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру в…
Китаянка заколола назвавшего ее толстой бойфренда…
Таисия Повалий откровенно рассказала об изменах…
Эксперты назвали продукты, бодрящие не хуже…
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям "желтой…
В Крыму военные случайно запустили управляемую…
Лиза Галкина показала отцу свои познания во французском…
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком…
Просмотреть все новости