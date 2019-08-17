"Хочу лабрадора!": Дмитрий Шепелев планирует завести еще одну собаку

Дмитрий Шепелев любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Он постоянно спрашивает у них советов и делится планами на будущее. Недавно телеведущий опубликовал на странице в Instagram фотографию со своими собачками. В комментарии к посту знаменитость сравнил домашних питомцев с татуировками. Он отметил, что после того, как завел одну собаку, очень хочется еще и еще. Также Дмитрий Шепелев сообщил, что сейчас он планирует завести питомца побольше, он очень хочет лабрадора.В конце своего поста телеведущий написал, что его останавливает только то, что у него две руки, и третью собаку будет не удобно держать на поводке. Подписчики с юмором отнеслись к публикации Дмитрия Шепелева. Они отметили, что лабрадор - одна из самых лучших пород в мире, и эти животные хорошо относятся к детям. Пост уже набрал более 11 000 лайков.