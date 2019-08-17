Ученые нашли в Антарктиде новый вид рыб





Считается, что нетронутые территории Антарктиды таят в себе массу ответов на все вопросы об истории эволюции планеты. Но участники очередной научной экспедиции решили исследовать не поверхность континента, а его подводный мир, считая, что он может скрывать в себе ранее неизвестных существ. И эти догадки полностью оправдались.Сообщается, что исследователям удалось обнаружить в водах Южного океана близ Антарктиды уникальную ледяную рыбу. Ранее считалось, что температура выше 5 градусов является для особей этого вида смертельной, однако теперь они обитают и в относительно теплых водах. По мнению ученых, этому способствовал длительный процесс эволюции, который мог длиться миллионы лет.