Почти половина школьной формы опасна для здоровья детей
Роскачество выяснило, что почти половина школьной формы опасна для здоровья детей. Производители одежды пытаются сэкономить на ее изготовлении, что крайне негативно отражается на качестве продукции.
На данный момент в России не существует специального ГОСТа, определяющего нормы школьной формы, поэтому учебные заведения и родители вынуждены решать эту проблему самостоятельно. Основным вопросом в подборе одежды для школьников остается соотношение цены и качества. В погоне за хорошей выручкой производители подобной продукции стараются сэкономить на процессе изготовления предметов одежды, а также на тканях, которые зачастую закупаются подешевле за рубежом.
Как следствие, экспертиза Роскачества показала, что почти половина школьной формы, которую можно приобрести на отечественном рынке, опасна для здоровья детей. Длительное пребывание в одежде из ткани, которая не дает коже ребенка дышать, приводит к целому ряду проблем, начиная от постоянных ОРЗ из-за малейшего сквозняка, и заканчивая дерматитами, нарушением кровоснабжения и работы нервной системы. Плохая гигроскопичность пиджаков, отмеченная экспертами в 40% случаев, дает представление о том, насколько глобальной является проблема некачественной детской одежды.
Кроме того, специалисты утверждают, что «эффект скафандра», который создает школьная форма из дешевого материала, является причиной постоянного дискомфорта для ребенка, отражаясь и на его успехах в учебе. Некачественный же пошив формы несет угрозу, в основном, семейному бюджету, так как вынуждает вносить дополнительные траты на быстро износившиеся штаны или рубашку.
На данный момент в России не существует специального ГОСТа, определяющего нормы школьной формы, поэтому учебные заведения и родители вынуждены решать эту проблему самостоятельно. Основным вопросом в подборе одежды для школьников остается соотношение цены и качества. В погоне за хорошей выручкой производители подобной продукции стараются сэкономить на процессе изготовления предметов одежды, а также на тканях, которые зачастую закупаются подешевле за рубежом.
Как следствие, экспертиза Роскачества показала, что почти половина школьной формы, которую можно приобрести на отечественном рынке, опасна для здоровья детей. Длительное пребывание в одежде из ткани, которая не дает коже ребенка дышать, приводит к целому ряду проблем, начиная от постоянных ОРЗ из-за малейшего сквозняка, и заканчивая дерматитами, нарушением кровоснабжения и работы нервной системы. Плохая гигроскопичность пиджаков, отмеченная экспертами в 40% случаев, дает представление о том, насколько глобальной является проблема некачественной детской одежды.
Кроме того, специалисты утверждают, что «эффект скафандра», который создает школьная форма из дешевого материала, является причиной постоянного дискомфорта для ребенка, отражаясь и на его успехах в учебе. Некачественный же пошив формы несет угрозу, в основном, семейному бюджету, так как вынуждает вносить дополнительные траты на быстро износившиеся штаны или рубашку.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:17