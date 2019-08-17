Почти половина школьной формы опасна для здоровья детей





На данный момент в России не существует специального ГОСТа, определяющего нормы школьной формы, поэтому учебные заведения и родители вынуждены решать эту проблему самостоятельно. Основным вопросом в подборе одежды для школьников остается соотношение цены и качества. В погоне за хорошей выручкой производители подобной продукции стараются сэкономить на процессе изготовления предметов одежды, а также на тканях, которые зачастую закупаются подешевле за рубежом.Как следствие, экспертиза Роскачества показала, что почти половина школьной формы, которую можно приобрести на отечественном рынке, опасна для здоровья детей. Длительное пребывание в одежде из ткани, которая не дает коже ребенка дышать, приводит к целому ряду проблем, начиная от постоянных ОРЗ из-за малейшего сквозняка, и заканчивая дерматитами, нарушением кровоснабжения и работы нервной системы. Плохая гигроскопичность пиджаков, отмеченная экспертами в 40% случаев, дает представление о том, насколько глобальной является проблема некачественной детской одежды.Кроме того, специалисты утверждают, что «эффект скафандра», который создает школьная форма из дешевого материала, является причиной постоянного дискомфорта для ребенка, отражаясь и на его успехах в учебе. Некачественный же пошив формы несет угрозу, в основном, семейному бюджету, так как вынуждает вносить дополнительные траты на быстро износившиеся штаны или рубашку.