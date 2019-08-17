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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»

Бывший избранник певицы и телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой – 32-летний экс-игрок футбольного клуба «Локомотив» и мастер спорта РФ Дмитрий Тарасов сообщил, что из-за различных сплетен, которые распространяют про него СМИ и в соцсети, страдает не только его карьера, но и брак. Оказывается, что спортсмена то и дело уличают в развязном поведении.

Дмитрий Тарасов никогда не мог прихвастнуть образцовым поведением не только в семье, но и в обществе. Полузащитника достаточно часто обвиняли в неадекватном поведении на поле, а также в невежливости при общении с фанатами. Правда, по большей степени в соцсети поднимали тему проблем в личной жизни спортсмена.

Как известно, почти 2 года назад Тарасов в очередной раз решился на брак. В этот раз избранница Дмитрия оказалась на 7 лет младше него. За все это время СМИ не единожды писали о том, что совсем скоро спортсмен вновь станет заядлым холостяком, ведь его брак с 25-летней Анастасией Костенко «трещит по швам».

Так, недавно Тарасова опять обвинили в том, что ему абсолютно все равно на свою третью жену, и он «пошел налево». В этот раз Дмитрий решил не молчать и заявил, что подобные домыслы негативно сказываются на его семейной жизни.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»

По словам Тарасова, недавно Костенко с годовалой дочерью ездила к родственникам, пока он находился на реабилитации. А недоброжелатели, узнав о том, что супруги разъехались, поспешили сообщить Насте, что Дмитрий якобы загулял, пишет «СтарХит».

«Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы», - подметил спортсмен.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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