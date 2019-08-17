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Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей российской версии сериала

Сценарист нашумевшего в 2019 году британского мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин прокомментировал желание российских коллег снять свою версию истории. Российскую адаптацию фильма о чернобыльской аварии снимает телеканал НТВ.
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей российской версии сериала

«Снимать сериалы – это очень сложная работа, что бы там в политике ни происходило. Какой бы ни была позиция Путина или российского правительства, я в глубине души всегда буду испытывать симпатию к тем, кто решился на этот нелегкий труд. Даже в том случае, если задачей российского сериала станет очернить нашу работу или пропагандировать лживую версию этой трагической истории», - подчеркнул Мазин.

Сценарист также отметил, что совсем ничего не знает о негативной реакции на появившийся в Сети трейлер сериала «Чернобыль» от российского телеканала, передает IndieWire. При этом он выразил сочувствие своим коллегам, которые работают над его созданием. «Я бы позвал этих парней на ланч и сказал бы, что прекрасно знаю, как это сложно, что мы с ними из одного бизнеса», - добавил он.



 
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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:18

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