Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей российской версии сериала





, - подчеркнул Мазин.Сценарист также отметил, что совсем ничего не знает о негативной реакции на появившийся в Сети трейлер сериала «Чернобыль» от российского телеканала, передает IndieWire. При этом он выразил сочувствие своим коллегам, которые работают над его созданием.- добавил он.