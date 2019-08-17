Мать Тимати Симона Юнусова призвала подписчиков закончить "базар в комментариях"

В Instagram-аккаунте Симона Юнусова опубликовала несколько фотографий. На первом снимке запечатлены Алена Шишкова, Тимати и маленькая Алиса. На втором фото рэп-исполнитель, его беременная возлюбленная Анастасия Решетова и дочка певца. В подписи к посту мать Тимати призвала своих подписчиков закончить "базар в комментариях". Она пояснила, что жизнь разная и неоднозначная, и случается так, что родители детей разрывают отношения и заводят новые семьи. Но это совсем не значит, что кто-то из наследников будет забыт. Также Симона Юнусова отметила, что есть Алиса и ее мать Алена Шишкова, а есть ее сын Тимур Юнусов и Анастасия Решетова, и это две абсолютно разные истории.В конце мать Тимати добавила, что каждая из этих девушек может в любой момент обратиться к ней за помощью, и она не откажет. Также она добавила, что уважает выбор своих детей и пообещала держать фанатов в курсе происходящего в их семье. Преданные поклонники поблагодарили женщину за откровение и согласились с ее словами.