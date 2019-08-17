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Синяки на теле могут указывать на онкологическое заболевание

Эксперты в области медицины и здоровья рассказали ещё об одном признаке, который может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Оказалось, что долго не исчезающие синяки и гематомы указывают на недостаток тромбоцитов – одну из причин рака.
Синяки на теле могут указывать на онкологическое заболевание

Люди нередко замечают на разных участках тела синяки и иногда даже не помнят, когда и откуда они появились, не придавая им никакого значения. Однако медики говорят о том, что таким образом можно на ранней стадии диагностировать онкологическое заболевание, так как пятна могут долго не сходить из-за низкого числа в крови тромбоцитов. Не менее опасны и различные лёгкие травмы. Так, вследствие ушиба головы мозг сдавливается, что впоследствии приводит к развитию слабоумия или расстройства личности.

По словам экспертов, мужчинам необходимо избегать травм и синяков в области половых органов, а женщины должны остерегаться ударов груди, поскольку именно в этих частях организма развиваются злокачественные новообразования. Кроме этого, вероятность развития рака возрастает при повышенном уровне инсулина, в частности, онкология может грозить поджелудочной железе, ответственной за переработку данного гормона.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:28

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