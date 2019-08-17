Синяки на теле могут указывать на онкологическое заболевание





Люди нередко замечают на разных участках тела синяки и иногда даже не помнят, когда и откуда они появились, не придавая им никакого значения. Однако медики говорят о том, что таким образом можно на ранней стадии диагностировать онкологическое заболевание, так как пятна могут долго не сходить из-за низкого числа в крови тромбоцитов. Не менее опасны и различные лёгкие травмы. Так, вследствие ушиба головы мозг сдавливается, что впоследствии приводит к развитию слабоумия или расстройства личности.По словам экспертов, мужчинам необходимо избегать травм и синяков в области половых органов, а женщины должны остерегаться ударов груди, поскольку именно в этих частях организма развиваются злокачественные новообразования. Кроме этого, вероятность развития рака возрастает при повышенном уровне инсулина, в частности, онкология может грозить поджелудочной железе, ответственной за переработку данного гормона.