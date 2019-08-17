Анна Семенович прокомментировала разговоры о своей бисексуальности

На вопросы своих фанатов Анна Семенович решила в привычной для себя манере ответить в stories на своей страничке в социальной сети Instagram. Кто-то из поклонников решил задать певице весьма откровенный вопрос о ее бисексуальности, добавив, что в последнее время ходят слухи о том, что в сексуальном плане 39-летнюю певицу якобы привлекают представители обоих полов.Анна Семенович подобные разговоры отвергла., - подчеркнула артистка.К слову, поклонники певицы считают, что в основу слухов о бисексуальности Анны Семенович могла быть положена ее собственная история. Ведь, будучи одной из самых желанных женщин в российском шоу-бизнесе, в свои 39 лет артистка так и не обзавелась семьей и детьми.