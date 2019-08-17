Полина Гагарина опубликовала фото без макияжа

На данный момент Полина Гагарина вместе со своей семьей отдыхает на побережье Греции. При этом певица не забывает про своих фанатов и регулярно делится с ними фотографиями из отпуска. Недавно она опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. На фото исполнительница запечатлела в соломенной шляпе с широкими полями, при этом она не стала наносить макияж. В комментарии Полина Гагарина просто написала:Подписчики особо отметили, что исполнительница без макияжа выглядит романтичной и очень нежной. Многие фанаты попросили певицу поделиться своим секретом красоты. Некоторые отметили, что знаменитость на снимке не улыбается, но решили, что это такой образ. Публикация Полины Гагариной за несколько часов набрала более 83 000 лайков.