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Магнитное поле Земли начало готовиться к «перевороту»

Британские ученые провели ряд исследований, которые подтверждают грядущую смену полюсов. Теперь специалисты уверены: магнитное поле Земли готовится к своеобразному «перевороту».
Магнитное поле Земли начало готовиться к «перевороту»

Геологи утверждают, что последний раз местоположение полюсов кардинально менялось 780 тысяч лет назад, после чего они некоторое время оставались в стабильной позиции. Однако сейчас ситуация начала меняться. После того, как ученые провели ряд исследований, изучая данные отложения в океанах и антарктические керны, они заметили, что в магнитном поле Земли начинаются сложные процессы, которые предшествуют его смещению.

Теперь британские ученые имеют достаточное количество научных подтверждений тому, что магнитные полюса готовятся к «перевороту». Учитывая то, что данные изменения не проходят быстро, окончательная смена поля произойдет не ранее, чем через 22 тысячи лет.

Специалисты утверждают, что магнитные полюса формируются вследствие вращения жидкого ядра Земли вокруг твердого центра. Таким образом лава, которая содержится в «сердце» планеты, контролирует процесс с помощью содержащихся в ней металлов, что фиксируют движение потоков в нужном направлении.



 
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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:48

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